最高値の70万円で落札された「でんすけすいか」＝19日午前、北海道旭川市の卸売市場真っ黒な外皮と、しゃりっとした赤い果肉が特徴で、北海道当麻町特産の「でんすけすいか」の初競りが19日、札幌市と旭川市の卸売市場で開かれ、最高値は旭川で落札された1玉70万円となった。札幌では60万円だった。過去最高は2019年の75万円。最高値で落札したのは道内でスーパーを展開する「道北アークス」（旭川市）。近く旭川市内の店舗で