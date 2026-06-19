歌手の藤井フミヤ（63）が18日、短尺動画プラットフォーム「TikTok」のアカウントを作成したことを公式Xを通じて発表した。近年は工藤静香や郷ひろみ、小泉今日子など、昭和・平成の芸能界を彩った大物スターたちが相次いでTikTokに進出している。かつて「若者向けアプリ」と見られていたTikTokは、世代を超えた新たな情報発信の場へと変化している。この日、藤井は「お知らせ藤井フミヤ公式TikTokスタート」と報告。過去の