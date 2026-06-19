北中米ワールドカップ初戦オランダ戦で左膝を負傷した日本代表のMF久保建英(ソシエダ)が18日夕、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設に姿を見せた。施設内でリハビリを行ったと見られる。終了後、久保は補助具を使わずに歩いて施設から出たが、表情は硬く、車に乗り込む際には左膝を曲げないように気を使っている様子だった。久保は14日に行われたオランダ戦に右シャドーで先発し、同点ゴールをアシストしたが、後半途