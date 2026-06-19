フリービットが４日続伸している。１８日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の６００億円から６２５億円（前の期比１３．５％増）へ、営業利益が６１億円から６６億５０００万円（同１３．０％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 ５Ｇインフラ支援事業におけるＭＶＮＯ向け事業支援サービスの伸長や、５Ｇ生活様式支援事業における