アルメディオはしっかり。１８日取引終了後、三菱重工業などと共同出願していた特許を取得したと発表した。発明の名称は「複合材料構造体及び複合材料構造体の製造方法」で、登録日は６月９日。特許権者は「三菱重工業」「槌屋」「アルメディオ」の３社。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS