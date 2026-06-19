アウンコンサルティングが急反発している。１８日の取引終了後に、海外展開を検討する企業向けの新サービスとして「海外市場検証プラン」の提供を開始したと発表したことが好感されている。 同プランは海外進出を検討する企業向けに、本格展開前に市場の反応を小規模に確認し、対象国や広告媒体、訴求軸の検討に活用できるよう提供するもので、市場調査と広告配信を組み合わせ、対象国における市場性を検証するサ