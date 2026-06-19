キオクシアホールディングスが７連騰。１０万円の大台に乗せた、上場来高値の更新を続けている。前日の米株式市場においてフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が６％を超す上昇となり、最高値を更新。半導体メモリーで同業のサンディスク＜SNDK＞が急騰したほか、マイクロン＜MU＞も大幅高となっている。米国とイランの戦闘終結合意を機に、世界的に株式市場がリスクオンに傾くなかで、ＡＩ半導体関連株への資金