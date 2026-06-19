ヤマダホールディングスは６日ぶり反発。ＳＭＢＣ日興証券が１８日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を６２０円から８４０円へ引き上げた。業界全体でエアコンが２０２７年問題を受けて好調に推移し、冷蔵庫や洗濯機も従前比で復調しているため、高粗利な白物家電の牽引で２７年３月期は各社良好な見通しが可能だろうと指摘。エディオンとの統合の決断も今後のアップサイドポ