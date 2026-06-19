[6.18 W杯B組第2節 カナダ 6-0 カタール]北中米W杯は現地時間18日、B組第2節のカナダ代表対カタール代表を行い、カナダが6-0でW杯初勝利を挙げた。24日に行われる第3節でカナダはスイス、カタールはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。第1節でカナダはボスニア・ヘルツェゴビナ、カタールはスイスとともに1-1のドローで終えて迎えた第2節。両チームはともにW杯での白星がなく、第1節での勝ち点1が初の勝ち点に。通算成績はカ