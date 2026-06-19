[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](グアダラハラ)※10:00開始<出場メンバー>[メキシコ]先発GK 1 ラウール ランヘルDF 2 ホルヘ サンチェスDF 4 エドソン・アルバレスDF 5 ヨハン・バスケスDF 23 ヘスス ガジャルドMF 6 エリック リラMF 7 ルイス ロモMF 26 ブライアン グティエレスFW 9 ラウール・ヒメネスFW 16 フリアン キニョネスFW 25 ロベルト アルヴァルド控えGK 12 カルロス アセヴェドGK 13 ギジェルモ・オチョア