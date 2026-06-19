19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比9.6％減の1093億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.4％減の864億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国株式 、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 、ＮＥＸＴ電機・精密 、グロ