◇米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック第1日（2026年6月18日ミシガン州ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ともにツアー初優勝を狙う勝みなみ（27＝明治安田）、吉田優利（26＝エプソン）が3アンダー69で回り12位につけた。トップとは3打差。岩井千怜（23＝Honda）は2アンダー70で回り25位。竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は1アンダー71で回り41位で滑り出した。山下美夢有（24