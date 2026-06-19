北中米Ｗ杯１次リーグＢ組第２戦（米国・ロサンゼルス）、ＦＩＦＡランキング１９位のスイスが同６４位のボスニア・ヘルツェゴビナに４―１で快勝。スイスは１３日（同１４日）の初戦でカタールに１―１で引き分けており、グループリーグ首位通過へ弾みをつけた。前半からスイスが攻める展開が続くも、ゴールは奪えず。そして、０―０で迎えた後半２９分。途中出場のＭＦヨハン・マンザンビ（フライブルク）が、ペナルティーエ