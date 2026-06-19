映画『マジカル・シークレット・ツアー』より、主演の有村架純を捉えた場面写真と本編映像が一挙解禁された。【動画】こんな有村架純見たことない！『マジカル・シークレット・ツアー』本編映像本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦―。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた3