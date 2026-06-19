◆園田競馬６日目（６月１９日）《小牧太》３勝を挙げて９８勝。ディザーヴユー（９Ｒ）で勝利を意識。「距離は１７００メートルが一番合っていると思う」（◎）。ペレストリーナ（６Ｒ）も「この枠はいい」（◎）キングスピカ（１１Ｒ）は「この相手にどこまで戦えるか。楽しみはある」（◎）。アンコロ（１２Ｒ）も「前走ぐらいスタートが決まればここでも」（◎）。《下原理》２勝加算で７４勝。おすすめはケイアイ