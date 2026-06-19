◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦カナダ６―０カタール（１８日、ＢＣプレース・バンクーバー）２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡランク５６位）は、開催国のカナダ（同３０位）に０―６で大敗した。大会初勝利を目指す同士の対決は一方的な展開になった。前半１６分にＦＷラリンの２戦連発を許すと、同２９分には相手のエースであるＦＷのＪ・デービッドに追加点を献上。そこから立て直すことができず、