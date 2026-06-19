女優・長谷川京子（４７）が撮影ショットを公開した。１９日までにインスタグラムを更新し、背中を大胆に見せたワンピース姿などを披露。ツヤ感のある肌見せで、若々しい最新姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「片側マニッシュ！片側ベビーフェイス」「美しい」「ウィンクの写真好きです」「美し過ぎてどうした」「ヤバい色気に吸い込まれそうだ」「肌美しい」「かわいいし色気あるし、他にいないよねぇ」「いつま