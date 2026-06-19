日本代表（FIFAランク18位）のMF久保建英（25=Rソシエダード）が1次リーグ第2戦のチュニジア戦（同45位=日本時間21日午後1時キックオフ）を欠場することが決まった。試合会場のメキシコ・モンテレイには同行せず、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルでリハビリを続けると、日本協会が同19日に発表した。【もっと読む】森保Jの主力はW杯後に移籍ラッシュ…中村敬斗は市場価値急騰！ 上田綺世、鈴木彩艶、そして久保建英