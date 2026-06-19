W杯史上初の70代監督同士の対決となった、日本時間19日の1次リーグA組のチェコ（FIFAランク44位）と南アフリカ（同61位）との一戦。ともに開幕戦で韓国、メキシコに敗れているだけに、是が非でも欲しい勝ち点3を狙って激しい攻防が繰り広げられた。【もっと読む】森保Jのチュニジア戦「楽勝ムード」は危ない！土壇場監督交代で対策がパー…コスタリカ戦の悪夢を忘れたか先制したのは、20年ぶりのW杯勝利を目指すチェコだった。