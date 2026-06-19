本島丸亀市 海水浴シーズンを前に、香川県と高松市が県内9カ所の海水浴場の水質調査結果を行いました。全ての海水浴場が「遊泳可能」でした。 2026年5月、年間の利用客が1万人以上の津田の松原（さぬき市）、沙弥島（坂出市）、有明浜（観音寺市）の主要3海水浴場と、山田海岸（東かがわ市）、オリーブビーチ（小豆島町）、本島泊（丸亀市）など一般6海水浴場の水を採取して水質を調べまし