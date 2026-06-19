日本時間19日のチェコー南アフリカ戦を女性審判が裁いた。【もっと読む】森保Jのチュニジア戦「楽勝ムード」は危ない！土壇場監督交代で対策がパー…コスタリカ戦の悪夢を忘れたか主審を務めたのは、トリ・ペンソ氏（39）。副審もキャスリン・ネスビット氏、ブルック・メイヨ氏と米国の女性トリオが担当した。男子W杯史上2人目の女性主審となったペンソ氏は、2020年に米国のメジャーリーグサッカー（MLS）で20年ぶりに主審を