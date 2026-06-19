新たなスターの誕生か。【もっと読む】駒野友一 PK失敗の苦しみを知る男が断言「PKは運ではない」森保ジャパン8強突破への心構えFIFAランク19位のスイスは日本時間19日、L組第2節で同64位のボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。下馬評に反して前半は決定機をつくれず、両者無得点で後半へ。焦りが漂うイヤなムードを一変させたのが、後半27分に投入されたMFマンザンビ（20）だ。ピッチインからわずか2分。敵陣から高く上がった