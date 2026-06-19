【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#69【前回を読む】女子プロ会場は“推し活”で大盛況…熱狂的ファンの声援とマナー問題をプロキャディーが考える女子ツアーは今週の「ニチレイレディス」から関東で3連戦。千葉、千葉、神奈川（横浜）と続きますが、最後の7月第1週は横浜へは行かず栃木（西那須野CC）の男子ツアーで大嶋宝プロとコンビを組みます。その後は、女子の「ミネベアミツミ・北海道新聞カップ」のオファ