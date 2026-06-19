カナダが6ゴールで快勝、ジョナサン・デイヴィッドがハットトリック北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に開催国の一角カナダ代表がカタール代表と対戦。FWジョナサン・デイヴィッドがハットトリックを達成するなどカナダが退場者2人を出したカタールに6-0の大勝で、3大会目の出場となるW杯で念願の初勝利を挙げた。試合は前半16分、カナダが右サイドからクロスを入れるとFWジョナサン・デイヴィッドが右足の強