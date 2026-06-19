日本のマンガを世界中で読んでもらうための新たなデジタル配信サービスを考える官民一体の会議が開かれました。【映像】「マンガを世界に」文科省の専門会議の様子日本のマンガは海外で高く評価される一方で、海賊版が流通し、大きな損失も生んでいます。こうしたことから国はきのう、民間と連携して海外にマンガを配信する新たなサービスを考える会議を開きました。会議ではアニメやゲームに比べて海外でマンガに直接触れ