旅行会社大手のエイチ・アイ・エスが、2026年10月期は10億円の純損失を出す見込みとなった。従来予想は90億円の純利益で、通期予想を100億円引き下げて赤字に転落する。 旅行者、2024年度から約400万人増インバウンド婚が人気に 赤字の主要因となっているのは、エイチ・アイ・エスが展開する「グアムリーフホテル」が借りている土地を取得したことに伴い、賃貸借契約のリース解約に伴う損失約60億円を特別損失と