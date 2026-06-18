とちぎテレビ 宇都宮市に本社がある北関東綜合警備保障は１８日、株主総会と取締役会を開き、新社長に青木克将氏（３２）が就任したと発表しました。 克将氏は、４月に病気で亡くなった青木靖典前社長の長男で、２０２３年に入社し社長就任前は人事部で担当部長を務めていました。 また社名を７月１０日に「ＡＬＳＯＫ北関東」に変更することも発表されました。 北関東綜合警備保障は、「新たな社名のもと、役員・社