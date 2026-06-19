今月20日の「世界難民の日」を前に、「難民映画基金」が支援した映画作品のメディア向け上映会が日本で初めて行われました。【映像】「難民映画基金」が支援した映画作品の上映会の様子「難民映画基金」は、戦争や紛争などによって避難を余儀なくされた映画制作者などの活動を支援しています。この基金に創立パートナーとして参画しているユニクロの柳井康治氏らが登壇し、国内の店舗で58人の難民を雇用している取り組みなど