中国によるレアアースの輸出規制などをめぐり、高市総理大臣がG7サミットで「深刻な懸念」を表明したことを受け、中国外務省は、「日本の再軍備のたくらみを防ぐためだ」などと反発し、対応を正当化しました。【映像】中国外務省報道官のコメント中国外務省・林剣副報道局長「中国は法に基づき、すべての軍民両用品の管理を行っている。日本の軍事利用者の軍事用途への輸出を認めないのは、日本の再軍備や核保有のたくらみを防ぐ