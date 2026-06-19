ロシアの首都モスクワとその近郊にウクライナ軍による大規模なドローン攻撃があり、少なくとも17人がけがをした。ロシア国防省は18日、ウクライナ軍のドローン555機を撃墜したと発表した。ロシアメディアは2022年の軍事侵攻開始以降、最大規模の攻撃だと伝えている。モスクワ州の製油所や集合住宅が被害を受け、州知事によると17人がけがをした。市民：近くに住んでいる。怖い。別荘に行こうかと考えている。モスクワ市内のガソリ