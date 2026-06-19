トヨタ自動車はシートベルトを差し込む「バックル」に不具合があったとして、およそ16万台のリコールを国交省に届け出ました。【映像】リコール対象のトヨタ・ミニバン「シエンタ」国土交通省によりますと、リコールの対象は2022年6月から今年3月までに製造されたミニバンの「シエンタ」合わせて16万1190台です。7人乗りまたは車イスに対応した車の後部座席で、シートベルトのバックルの電気配線に不具合があったということ