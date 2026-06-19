ドジャースからDFA（メジャー40人枠から外す事実上の戦力外）となったサンティアゴ・エスピナル内野手（31）がマイナー降格を拒否し、FAとなった。18日（日本時間19日）までに大リーグ公式サイトで公示された。エスピナルは2016年のMLBドラフト10巡目（全体298位）でレッドソックスから指名され、20年にブルージェイズでメジャーデビュー。22年には主に二塁を守り、キャリア最多の135試合に出場した。ドジャースがエドマン、E