2025-26シーズンにオランダリーグ最多の25ゴール、ヨーロッパリーグを含めて26ゴールをマークした上田綺世。ステップアップ先は、イングランドの古豪か。英メディア『TEAM TALK』が６月18日、「エバートンが『徹底的なスカウティング』を経て26ゴールを挙げた日本代表の獲得を画策」と題した記事を掲載。直近のシーズンはプレミアリーグ13位のクラブの関心を次のように報じた。「エバートンは新たなストライカー獲得に向けた動