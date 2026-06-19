子どものころ、糸の先にスルメを結んで、近所の池や用水路にたらした記憶がある人もいるのではないでしょうか。水面の下からそろりそろりと近づいてくる赤いハサミ。あの「釣れるかな、まだかな」の時間も含めて、ザリガニ釣りは昔ながらの夏の遊びのひとつでした。そんなザリガニ釣りを、いまの子どもたちが“学び”として体験できるイベント「生態系も学べる！ザリガニ釣り体験」が、7月5日に神奈川県大和市の自然公園「泉の