仙台市宮城野区の国道交差点で先月、車同士が衝突して女性が死亡した事故で、仙台地検は１８日、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）の疑いで逮捕された塩釜市の会社員角田潮音容疑者（３１）について、より法定刑の重い同法違反の危険運転致死で仙台地裁に起訴した。角田容疑者が赤信号を無視して時速１１０キロ以上で走行していたことが判明し、地検は悪質な運転と判断した。起訴状などによると、角田容疑者は５月