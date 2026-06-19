きょう未明、東京・利島の海岸で、乗用車などを運搬する大型貨物船が座礁する事故がありました。けが人はいないということです。午前3時45分ごろ、伊豆諸島の東京・利島の海岸で、大型貨物船「にらいかない2」が座礁する事故がありました。下田海上保安部によりますと、船には乗組員が17人乗っていましたが、全員けがはなく、燃料の重油の流出もなかったということです。船は大阪から東京に向けて、乗用車や重機などを運んでいたと