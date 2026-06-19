女優のチェ・ジョンアンが名作ドラマを完全再現した。チェ・ジョンアンは6月18日に自身のSNSを更新。【写真】『コヒプリ』完全再現のチェ・ジョンアン「覚えてる…？ ハン・ユジュ。最近の私の笑いのツボ。今のチームと私たちの夏の物語を語ってみたよ。気になる人は今日の午後7時にチェ・ジョンアンTVへ遊びに来てね」と投稿し、複数の写真を公開した。チェ・ジョンアンは、2007年の大ヒットドラマ『コーヒープリンス1号店』で演