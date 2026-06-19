【HG 1/35 Zi-アルテミス】 7月発売予定 価格：9,900円 【HG 1/35 Zi-アポロ】 7月発売予定 価格：5,500円 BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/35 Zi-アルテミス」を7月に再版する。価格は9,900円。本商品と対になる「HG 1/35 Zi-アポロ」も7月発売で価格は5,500円。こちらは受付中だ。 2つの機体はアニメ「コードギアス 奪還