明日花キララさんプロデュースの人気ランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、この夏の気分を盛り上げる華やかな新作ランジェリーが登場しました。SNSでは「透明感やばい！」「可愛く映えそう♪」と話題になり、発売直後から注目を集めています。繊細な刺繍やビジュー、ラメなどを贅沢に取り入れたデザインは、身につけるだけで特別な気分を演出。今回は全5コレクションを詳しく