ホワイトソックスの村上宗隆＝16日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、ホワイトソックスのベナブル監督が、右太もも裏の張りで負傷者リスト（IL）に入っている村上宗隆がランニングやティー打撃を再開したと明らかにした。球団公式サイトが18日までに伝えた。村上は5月29日のタイガース戦で走塁の際に負傷して離脱。今月12日の取材では「（復帰まで）順調にいけば4〜6週と言われている」と話し