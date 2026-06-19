19日未明、貨物船が東京・利島に乗り揚げる事故があった。乗組員にけがはなく、これまでのところ油の流出も確認されていない。19日午前3時半ごろ、東京・利島灯台の南西およそ1キロの岩場に貨物船「にらいかない?」が乗り揚げた。海上保安庁によると、午前3時43分ごろ、乗組員から「大阪から東京向け航行中に利島に乗り揚げた。乗組員に怪我はなく、船からの油の流出はない」と118番通報があった。日本人の乗組員17人は全員無事で