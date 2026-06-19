TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）への出演などで知られる医師・ジャーナリストで、急性骨髄性白血病を公表した森田豊氏（63）が19日までにXを更新。妻とのツーショット写真を公開した。「63歳の誕生日を迎えました。多くの方々の励ましと支えのおかげで、大学講義・診療・医療監修・雑誌・執筆・ラジオの収録などの仕事にも徐々に復帰することができています」と報告。病状については「経過は良好で、GVHDなどの大きな合