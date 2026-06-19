新型「キックス」どう変わったのか日産は2026年6月17日、コンパクトSUV「キックス」をフルモデルチェンジ（全面刷新）しました。翌6月18日より発売されます。2代目となる新型は、どのような進化を遂げたのでしょうか。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが新旧の日産「キックス」です！ 画像で見る（30枚以上）初代キックスは、ブラジルで2016年に世界初公開されました。ブラジルをはじめ、メキシコやタイなど世界各国