＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 3日目◇18日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞3日目を終えて首位に立った岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、廣吉優梨菜（福岡第一高2年）や、7位につける後藤あい（松蔭高3年）のナショナルチームメンバーなど、今大会は注目を集める高校世代の選手が多い。ただ“女子アマチュアゴルファー日本一”を決める会場では、それ以外にも世代や、ここ