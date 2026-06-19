NTT東日本と再春館製薬所は6月2日、アクアポニックスとICTによってオタネニンジン(高麗人参)のスマート栽培モデルを確立する実証実験を発表。オタネニンジンの安定供給と、従来活用されていなかった葉や茎の利用を通じたさらなる高付加価値化を目指す。NTT東日本と再春館製薬所が進めるオタネニンジンのスマート栽培なぜオタネニンジンの国産化は難しいのか高麗人参や朝鮮人参という名称で知られるオタネニンジンは、古くから高い