「愛する娘を必ず救う」――剛力彩芽が主演を務める縦型ショートドラマ『タイムリミットマザー』が、19日からFOD SHORTで独占配信されている。ショッピングモールで突如始まった密室デスゲームを舞台に、我が子の命を前にした母親の葛藤と覚悟、そして親子の絆を描く。『タイムリミットマザー』○ショッピングモールで始まる密室デスゲーム同作は、ショッピングモールという身近な空間を舞台に、突如始まる密室デスゲームの緊張感