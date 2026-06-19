過去1ヶ月で急拡大した投機筋の米ドル買い越し CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の米ドル・ポジション（非米ドル主要5通貨＝円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルのポジションで試算）は、先週（6月8日週）にかけて買い越しが30万枚近くに拡大した（図表1参照）。米ドル買い越しが30万枚以上に拡大したのは、これまで限られていた。その意味では、買い越しの30万枚以上は、米ドルの「買われ過ぎ」圏と言えそうだ