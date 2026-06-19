ブラジルのネイマール＝17日、米ニュージャージー州（ロイター＝共同）【フィラデルフィア共同】右ふくらはぎを痛めているブラジルのネイマールが1次リーグC組第2戦のハイチ戦（19日）を欠場することが18日、決まった。ブラジル連盟によると、開催地のフィラデルフィアに同行せず、ニュージャージーの拠点に残るという。AP通信が報じた。ネイマールはモロッコとの初戦も欠場した。モロッコ戦は1―1の引き分けだった。フィラデ