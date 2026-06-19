◇W杯北中米大会1次リーグB組カタール 0―6 カナダ（2026年6月18日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、カタールは開催国カナダに0―6（前半0―3）と大敗した。1敗1分けと勝ち点1のままで、24日（同25日）にボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。スイスとの初戦に1―1で引き分け、高まっていたW杯初勝利の希望はあっけなく打ち砕かれた。カナダに左サイドを攻め