１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（７万１０５３円４９銭）比で８００円超上昇して７万１９００円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。中東情勢の緩和期待などを背景に、日経平均は１８日まで４日連続で終値の最高値を更新し、１８日には初めて７万円台に乗せた。１９日の取引でも、前日の米ハイテク株高を好感し、ＡＩ（人工知能）、半導体関連の銘柄を中心に買われている。